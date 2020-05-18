رحاب الجمل : ” بخاف أخرج الشارع “

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مايو 2020 03:01 مساءً - أجرت الفنانة المصرية ” رحاب الجمل ” لقاءا مع برنامج ” The Insider بالعربي ” تحدثت من خلاله عن مسلسل ” البرنس ” الذي تشارك في بطولته والشخصية التي تجسدها .

وعلقت رحاب الجمل خلال اللقاء عن ردود الأفعال الغاضبة التي تلقتها بسبب شخصية ” عبير ” بالمسلسل والتي تحاول هي وأشقائها قتل شقيقهم .

وأشارت إلى أنه بسبب عنف وغضب ردود أفعال الجمهور تجاهها أصبحت تخشى الخروج إلى الشارع أثناء عرض المسلسل .

فقالت : ” أنا أجبن من كده بكتير لا إنتي بتحلمي أنا أخرج الشارع والمسلسل شغال والناس متفاعلة بالشكل ده مع عبير .. ليه هو انا مجنونة ” .

وتابعت : ” أنا بس دايما بفكر الجمهور على السوشيال ميديا إنه على فكرة أنا رحاب الجمل وهو محمد رمضان لا هو رضوان ولا أنا عبير إحنا ممثلين ” .