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كتب امير فتحي في الاثنين 18 مايو 2020 03:01 مساءً - تعرض الفنان المصري ” آسر ياسين ” لعدد من الانتقادات على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب أحد المشاهد الخاصة به في مسلسله ” ب 100 وش ” .
والذي ظهر فيه آسر ياسين مرتديا ” الكوفية الفلسطينية ” الشهيرة وهو يقوم بعملية نصب عن طريق جمع جمع التبرعات للفقراء والمساكين .
وهو الأمر الذي اعتبره بعض المتابعين إهانة للقضية الفلسطينية والبعض طالب منه توضيح حقيقة الأمر .
ورد آسر ياسين على ذلك في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” كتب فيها : ” مش مقصود بيها التجريح في أي حد .. في وقت الجامعة ناس كتير كانت بتلبس الكوفية تضامنا مع القضية ” .
وتابع : ” الملبس له علاقة بالفترة العمرية للشخصية وليس مضمون المشهد .. كل الاحترام والتقدير للأخوة الفلسطينيين أكيد ” .
يذكر أن مسلسل ب 100 وش يعرض في الموسم الرمضاني الحالي ويشارك في بطولته نيللي كريم وإسلام إبراهيم وغيرهم من النجوم .. ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب مسلسل ” ب 100 وش ” .. آسر ياسين يرد على اتهامه بإهانة القضية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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