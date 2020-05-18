بسبب مسلسل ” ب 100 وش ” .. آسر ياسين يرد على اتهامه بإهانة القضية الفلسطينية

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مايو 2020 03:01 مساءً - تعرض الفنان المصري ” آسر ياسين ” لعدد من الانتقادات على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب أحد المشاهد الخاصة به في مسلسله ” ب 100 وش ” .

والذي ظهر فيه آسر ياسين مرتديا ” الكوفية الفلسطينية ” الشهيرة وهو يقوم بعملية نصب عن طريق جمع جمع التبرعات للفقراء والمساكين .

وهو الأمر الذي اعتبره بعض المتابعين إهانة للقضية الفلسطينية والبعض طالب منه توضيح حقيقة الأمر .

ورد آسر ياسين على ذلك في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” كتب فيها : ” مش مقصود بيها التجريح في أي حد .. في وقت الجامعة ناس كتير كانت بتلبس الكوفية تضامنا مع القضية ” .

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وتابع : ” الملبس له علاقة بالفترة العمرية للشخصية وليس مضمون المشهد .. كل الاحترام والتقدير للأخوة الفلسطينيين أكيد ” .

يذكر أن مسلسل ب 100 وش يعرض في الموسم الرمضاني الحالي ويشارك في بطولته نيللي كريم وإسلام إبراهيم وغيرهم من النجوم .. ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكري .