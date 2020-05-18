انتكاسة صينية.. ووهان تختبر 11 مليون مواطن بعد ظهور فيروس كورونا مجدداً

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعاود مدينة ووهان التي تعد الحاضنة الأولى لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى اتخاذ تدابير وقائية مجدداً تشمل إجراء اختبار لجميع سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة، عقب ظهور مجموعة جديدة من الحالات المؤكدة بالاصابة بالفيروس، وفقا لما ذكره تقرير .
وذكرت صحيفة التلغراف، أن المدينة الصينية تطمح الى إنهاء تلك الاختبارات على هذا العدد الكبير على مدى 10 أيام يأتي بعد الإبلاغ عن ست حالات جديدة . كما تلقى مسؤولو الصحة بكل احياء المدينة تعليمات بوضع خطة للاختبار بحلول يوم الثلاثاء لجميع السكان.
كانت ووهان التى جرى عزلها في 23 يناير/كانون الثاني، قد أنهت تدابير الإغلاق الشهر الماضي، عقب الوصول بنسب الإصابة الى مستويات متدنية ، ومُضّى 35 يوما دون تسجيل حالات جديدة، قبل اكتشاف الإصابات الجديدة ، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
وتشمل الحالات الجديدة زوجين في السبعينات والثمانينات وامرأتين تبلغان من العمر 46 و29 عاما، كما أنهم يعيشون جميعاً في نفس المجمع السكني.
في غضون ذلك، كانت دراسات علمية قد أشارت إلى إمكانية عودة فيروس كورونا مجدداً إلى الذين قد تعافوا منه، ودعت تلك الدراسات الى محاولة التعايش مع الواقع الجديد الذي خلقته تلك الجائحة، مما قد يؤشر بحدوث انتكاسة للصين وللعالم.
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