دنيا بطمة تعلن عن حملها في طفلها الثاني.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلنت الفنانة المغربية دنيا بطمة حملها في طفلها الثاني من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، بعد ابنتهما الأولى “غزل”.
الفنانة المغربية قالت، في تصريحات إعلامية، إن حملها بابنتها الأولى غزل كان صعباً جداً، أما عن حملها الثاني فكشفت أنه صعب أيضاً، مؤكدة بذلك صحة خبر حملها.
وعن جنس الجنين، أكدت الفنانة المغربية أنها لم تعرف بعد إذا كان الجنين ذكراً أم أنثى، وأنها ستتمكن من معرفة ذلك بعد عدة أسابيع.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش قد أمر مؤخرا بإسقاط تهمة المشاركة في النصب عن الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، لعدم كفاية الأدلة.
القاضي أمر أيضاً بحفظ الملف إلى حين ظهور أدلة جديدة تثبت العكس، في الوقت الذي قرر فيه استمرار متابعة نجمة Arab Idol في حالة سراح مع استمرار وضعها تحت المراقبة القضائية ومواصلة سحب جواز سفرها، في الوقت الذي أمر فيه باستمرار حبس ابتسام ومتابعتها في وضعية اعتقال احتياطي.
دنيا مازالت تواجه جنح تتعلق بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.
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