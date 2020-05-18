الفنانة اللبنانية جيسي عبدو تنعي والدها بكلمات مبكية بعد مصرعه في حريق بمنزلها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
توفي والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، الأحد 17 مايو، إثر حريق هائل اندلع في منزله بمنطقة زوق مكايل، بجبل لبنان.
الفنانة اللبنانية نعت والدها بكلمات مبكية، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتبت: “كارثة كسرتلي ظهري وحرقتلي قلبي وأخدتلي روحي وفرحة حياتي”.
وأضافت: “ليه يا بيي لي ما نطرتني يومين ؟؟؟ اااااخ بكيررررر يا بيي بكير كتير يا ابو جريج يا أطيب زلمة بالعالم كيف بدي كمّل حياتي بلاك !!! الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما انت”.
وكان قد اشتعل الحريق في المنزل بسبب انفجار أنبوبة غاز، فيما تتواجد جيسي في إمارة دبي، ولم تتمكن من زيارة لبنان لتوديع والدها بسبب وقف الطيران لانتشار فيروس كورونا.
جيسي عبدو ممثلة لبنانية شاركت في العديد من الأعمال، وعرفها الجمهور المصري بعد مشاركتها في مسلسل “سك على إخواتك” مع علي ربيع.
كما شاركت في مسلسل جديد بعنوان «لا قبلك ولا بعدك» كل يوم خميس وجمعة الساعة ٩:٣٠ على قناة الجديد الفضائية اللبنانية، وتشارك الفنانة في بطولته أمام أيمن قيسوني، عباس شاهين، أيمن قيسوني، رانيا عيسى، أرزة شدياق، شيرين ساسين، جاد بو كرم، ايلي شمالي، نتالي سلامة، تأليف كريستين بطرس، إخراج جورج روكز.
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