ياسر جلال يتعرض لأزمة صحية مفاجئة على الهواء.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري ياسر جلال لأزمة صحية مفاجئة على الهواء، خلال لقاء عبر Skybe، في برنامج “القاهرة الآن” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة “العربية الحدث”.

ياسر تحدث خلال اللقاء عن كواليس مشاركته في مسلسل “الفتوة”، وتعليقه على ردود الفعل الواسعة على المسلسل منذ بدء عرضه، لكنه أثناء حديثه شعر بهبوط مفاجئ بالدورة الدموية.

الفنان المصري اعتذر للميس الحديدي، موضحا أنه يشعر بهبوط في الدورة الدموية، ودوار وصعوبة في التنفس، فنصحته الإعلامية بأن يطلب منهم في المنزل أن يعطوه أي مشروب يهدئ الدوار الذي يشعر به، وسألته عما إذا كان يستطيع أن يكمل الحوار أم لا، فقال لها أنه سيجيب على أسئلتها بكلمات بسيطة.

ومسلسل “الفتوة” بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وأحمد خليل، وليلى أحمد زاهر، وغيرهم، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي.

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وتدور قصة المسلسل في حي الجمالية، والتي تجسد تنوع العلاقات الإجتماعية، وتفرض عليه الشخصية أن يظهر بشكل مختلف تمامًا عن كل أدواره السابقة.

وكان الفنان المصري ياسر جلال قد كشف، في تصريحات سابقة، أن هناك مفاجآت في مسلسل “الفتوة”، والذي يشارك به في السباق الرمضاني الحالي، خلال الحلقات المقبلة، وتحديدًا بالنسبة إلى “جميلة” التي تجسد شخصيتها الفنانة نجلاء بدر.

ياسر جلال، أضاف أنه تم اختيار الفنانة نجلاء بدر لشخصية جميلة جاء بالإجماع، مؤكدًا أنها فنانة جميلة وعظيمة وأدت دورًا صعبًا في المسلسل.