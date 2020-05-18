إميليا كلارك تعترف بحبها للنجم ليوناردو ديكابريو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت الممثلة والنجمة البريطانية إميليا كلارك، أن أول حب لها في حياتها كان نجم فيلم “Titanic” ليوناردو ديكابريو، والذي كان فتى أحلامها الأول بنسبة 100%، وما زالت تحبه حتى اليوم.

النجمة العالمية البالغة من العمر 33 عاماً، قالت إنها لا تتصور أن أي فتاة لم تقع في حب بطل تيتانيك، ولم تحسد كيت وينسليت على قصة حبه معها في الفيلم، ولم تذرف الدموع حزناً عليه بعد وفاته في الفيلم.

ولكن بطلة «Game of Thrones» أشارت إلى أنها عندما التقت ديكابريو أول مرة لم تستطع أن تنطق بكلمة واحدة رغم أنه حياها، وذكرت أنها شعرت وكأن كل خلية في مخها تناشدها أن تقول شيئاً، ولكن لسانها انعقد ولم تجد أي كلمة توجهها له.

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وأوضحت إيميليا كلارك أنها لم تلتق في الحقيقة فارس الأحلام الذي يخفق له قلبها وتشاركه حياتها، ولكنها واثقة من أنها ستجده في يوم من الأيام، معربة عن أملها في تكوين أسرة وإنجاب أطفال في أقرب وقت ممكن.

والجدير بالذكر أن إيمليا كلارك قد شاركت في تجمع طهي جماعي افتراضي مع 12 من معجبيها تبادلوا الخبرات والنصائح على الهواء مباشرة وأعدوا أطباق حلوى متنوعة في محاولة منها لجمع الأموال لأغراض إنسانية.

كما اختارت مجلة “Ask Men” إيمليا كلارك من بين أكثر نساء العالم جاذبية عام 2014، كما اختيرت أجمل امرأة في العالم على قيد الحياة في عام 2015.