جولة بالدراجة لمحمد صلاح لتخفيف قيود العزل الصحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، خلال جولة بالدراجة في شوارع خالية ببريطانيا لتخفيف القيود خلال فترة الحجر الصحي المفروض عليه داخل منزله من قبل ناديه.

محمد صلاح، نشر صورة له عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود دراجته الخاصة في أحد الشوارع الخالية من المارة.

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نادي ليفربول كان قد وضع جميع اللاعبين والطاقم الفني والطبي للفريق في عزل صحي داخل منازلهم، وذلك على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19 “، حيث يؤدون الحصص التدريبة بشكل فردي.

عشاق نادي ليفربول ينتظرون بفارغ الصبر عودة الدوري الإنجليزي من جديد بعد توقفه يوم 13 مارس بسبب انتشار فيروس كورونا خاصة وأن الفريق متصدر المسابقة بفارق كبير من النقاط ويحتاج إلى فوزين فقط للتتويج بقلب الدوري الذي غاب عن الفريق قرابة 30 عاما.

وتم تأجيل باقي المباريات الـ92 في الدوري الإنجليزي لمدة غير محددة، إلا أن أنديته توصلت إلى اتفاق حول استئنافه حال الحصول على موافقة السلطات البريطانية.