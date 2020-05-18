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موقف صادم من محمد صلاح تجاه ريال مدريد قبل اعتداء راموس عليه

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المصري هاني رمزي، مساعد المدير الفني لمنتخب مصر السابق، هاني رمزي، أن نادي الإسباني، قدم في عام 2018، عرضا جيدا إلى الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ، ولكن صلاح رفض العرض.

رمزي قال خلال استضافته عبر قناة “أون سبورت”: عندما كنت أعمل مع هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق، كان لدينا تدريب في سويسرا في مارس من عام 2018، وأبلغني صلاح حينها، أن ريال مدريد قدم له عرضا.

رمزي أضاف، في الحقيقة كان العرض جيدا، ولكن صلاح ناقش الأمر معي ومع كوبر، وقرر البقاء في ليفربول لأنه كان مرتاحا هناك.

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ووفقا لتصريحات رمزي، فإن ريال مدريد قدم هذا العرض لنجم الكرة المصرية، قبل أشهر قليلة من نهائي لموسم 2017/2018، الذي جمع بين الريال وليفربول في كييف.

وتشكل تلك المباراة النهائية، ذكرى سيئة جدا لصلاح، حيث تعرض فيها لعرقلة من قبل قائد الريال، سرجيو راموس، حيث أمسك الأخير باللاعب المصري وأسقطه أرضا، ليتسبب له بإصابة بالغة، خرج على إثرها صلاح باكيا ومتألما، بعد نصف ساعة فقط من بداية المباراة.

وأثر خروج صلاح، الذي كان أفضل لاعب وهداف الممتاز في موسم 2017-2018، على مستوى فريقه الذي خسر المباراة النهائية يومها، بنتيجة 1-3، كما أثرت تلك الإصابة سلبا على مشاركة الفرعون المصري مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

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