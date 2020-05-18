مفاجأة.. ياسر جلال مازال حي في «الفتوة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تصدر هاشتاج حسن الجبالى موقع التواصل الاجتماعي تويتر وأصبح الأكثر تداولا عليه.

ويجسد الفنان ياسر جلال، شخصية حسن الجبالى فى مسلسل الفتوة، وتصدرت شخصيته محرك تويتر بعد تعافيه فى المسلسل، وذلك بعد تعرضة لحادث قتل على يد المعلم عزمي.

وكان عدد كبير من رواد تويتر قد جاءت تعليقاتهم كالاتى:

علي قد ما كان عندنا احساس ان حسن الجبالي حي لانها نهايه غير مرغوب فيها علي قد مافرحنا لما اتاكدنا انه لسه حي

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الحمد لله يا جدعان متقلقوش نفسكم بقى حسن الجبالي كويس مفيهوش حاجه

خاف بقى على نفسك يا معلم عزمي ، المعلم حسن الجبالي فتوة الجمالية الحقيقي راجعلك.

متقلقيش حسن الجبالي راجع تاني وهيرجع اقوي من الاول ده البطل

ويشارك في بطولة الفنان ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ومي عمر ورياض الخولي وأحمد خليل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث مسلسل “الفتوة” فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن. والكوميدى.