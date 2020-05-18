وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل في بث مباشر من الحمام.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل، لموقف شديد الإحراج أمام الكاميرا خلال بث مباشر مع قناة فرنسية.

وزير التعليم كان يتحدث إلى المذيعة بكل جدية في بذلته الرسمية، وفجأة وقعت الكاميرا وكشفت عن جلوس وزير التعليم على المرحاض، مما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزير التعليم الفرنسي ظهر خلال سقوط الكاميرا أنه يجلس على المرحاض بملابسه الداخلية خلال البث المباشر، مما وضعه في موقع محرج.

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جان ميشيل حاول تعديل الوضع وضبط الكاميرا مرة أخرى لتدارك الموقف، لكن الكاميرا كانت قد التقطت الوضع الصادم.. وانتشر المقطع على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مثيرًا الصدمة والسخرية.

يشار إلى أنه بسبب تفسي وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” فقد استخدم عدد كبير الكاميرات خلال عمليات البث المباشر من البيت، نظرا لفرض العزل الصحي أو حظر التجوال في أغلب دول العالم وهي إجراءات احترازية للتباعد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا.