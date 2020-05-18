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May 18, 2020
في الأيام الماضية، أثار لاعب كرة القدم السابق محمد زيدان، الخطيب السابق للفنانة مي عز الدين، الجدل خلال ظهوره في لقاء تلفزيوني متحدثاً عن سبب ارتباطه بـ مي خلال فترة انفصاله عن زوجته الدنماركية، حيث أشار الى ان ارتباطه بها ليست محاولة منه لنسيان زوجته، خاصة ان الخطوبة لم تستمر لأكثر من أربعة أشهر بسبب الاختلاف في الآراء، وظروف عمل مي وإقامته في ألمانيا.
اسم محمد زيدان عاد ليتصدر من جديد بعدما نشر عبر حسابه على انستغرام بعض الصور من جلسة تصوير رومانسية جمعته مع زوجته بمناسبة ذكرى زواجهما، وكتب: “منذ ذلك الحين، دخلت حياتي. وقد امتلأت بالحب والأحلام والسعادة، عيد زواج سعيد حبيبتي”.
وكان محمد زيدان ومي عز الدين قد أعلنا خطوبتهما منذ سنوات عدة، إلا أن علاقتهما لم تصل الى خواتيم سعيدة فإنفصلا بعد أربعة أشهر فقط من الخطوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الكشف عن تفاصيل انفصالهما، خطيب مي عز الدين السابق بصور مثيرة مع زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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