احتفالات عيد ميلاد زعيم الضحك والقلوب ما زالت مستمرة

أحتفلت منصة نتفليكس العالمية بعيد ميلاد الفنان الكبير عادل إمام الذي يصادف في 17 مايو من كل عام.

ونشر الحساب الرسمي لشبكة نتفليكس على موقع فايسبوك، تعليقاً بهذه المناسبة وكتب: “زعيم الضحك والفن والقلوب، كل عام وأنتم بخير عادل إمام”.

وحرص العديد من المشاهير على معايدة الزعيم عادل امام، الذي يشارك هذا العام في رمضان بمسلسل “فالنتينو”.

موقع الخليج 365 رصد بالامس تغريدات المشاهير (لقراءة الخبر: في عيده، المشاهير يهنئون عادل إمام سفير الفن المصري والعربي)

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إلا ان المعايدات لا زالت تجتاح مواقع التواصل منها:

الفنانة يسرا نشرت معايدة خاصة جاء فيها: “كل سنه وانت زعيم الفن وزعيم حياتي كل سنة وانت بيك الفن له ضحكة و بصمة مختلفة.. طبعا كلامي كله مش هيكفي ولا يوفي عشان أشكرك على كل سلمة طلعتها و نجحت بسبب وجودك و سندتك في حياتي الفنية والشخصية.. مشواري معاك من أجمل مشاوير حياتي ليك بصمة كبيرة فيها… كل سنة وانت طيب يا كبير و زعيم الضحكة في الوطن العربي ربنا يخليك لينا و يخليك لمصر”.

أيضاً الفنانة نيكول سابا صورة من كواليس فيلم التجربة الدنماركية مع عادل إمام. وكتبت: “‏كل سنة وأنت طيب وبخير وصحّة يا أستاذي يا نجم الكوميديا يا زعيم”.

الفنانة دنيا سمير غانم: كل سنة وحضرتك طيب وبصحة وخير”.