صانعة أفلام "ذا ماتريكس" تسب إيفانكا ترامب ومدير شركة "تسلا"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أضاف الملياردير إيلون ماسك حلقة جديدة إلى سلسلة تصادماته مع الشخصيات البارزة من خلال تغريدة على "تويتر"، تضمنت دعمًا من ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وهجومًا من صانعة أفلام "ذا ماتريكس".

ونشر إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة تسلا، ليلة أمس الأحد تغريدة تقول: "خذ الحبة الحمراء" إلى متابعيه الـ 34 مليونًا، مقتبسًا عبارة من فيلم "ذا ماتريكس" لعام 1999، والذي قيل فيه: خذ الحبة الزرقاء، وتنتهي القصة، وتستيقظ في سريرك وتصدق كل ما تريد أن تصدقه، أو تناول الحبة الحمراء، وابق في أرض العجائب وأريك مدى عمق حفرة الأرنب".

ووفقًا لصحيفة "بيزنس إنسايدر" بعد تغريدة ماسك، رأى بعض مستخدمي "تويتر" أن تغريدة "الحبة الحمراء" هي مؤشر على أنه بات منحازًا إلى الحزب الجمهوري والقيم المحافظة، وهي فكرة يبدو أنها أعجبت ابنة الرئيس إيفانكا ترامب، والتي شاركت التغريدة، وعلقت: "تم أخذها!"

ويصف الناس في بعض الأحيان أنهم مروا بلحظات أخذ الحبة الحمراء لاختبارهم لصحوات شخصية، جعلتهم يرفضون الروايات اليسارية.

ووفقًا لموقع Urban Dictionary، أصبحت "الحبة الحمراء" عبارة عن شائعة في الثقافة السيبرانية وتعني تبني موقف من التفكير الحر، والاستيقاظ من حياة الكسل والجهل العامة، فالحبوب الحمراء ترمز لتفضيل الحقيقة مهما كانت شاقة ومؤلمة.

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ومع ذلك، يبدو أن التغريدة لم تلق إعجاب صانعة فيلم "ذا ماتريكس" ليلي واتشوفسكي، التي احتجت على استخدام فيلمها لدعم الأجندة اليمينية، وعلقت "تبا لكليكما"، مشيرة إلى إيلون ماسك وإيفانكا ترامب.

ولم ترد ايفانكا ترامب أو إيلون ماسك على هجوم "ليلي"، التي يبدو أنها لم تتفق مع تسييس عبارة من فيلمها بهذا الشكل.

وفي الأسبوع الماضي، اشتبك ماسك مع مسؤولين محليين في فريمونت بولاية كاليفورنيا، بشأن إعادة افتتاح مصنع تسلا، الذي أمر بإغلاقه لوقف انتشار الفيروس التاجي.

وفي نهاية المطاف، أعلنت إدارة الصحة العامة في مقاطعة ألاميدا عن تسوية مع عمال الشركة بعد اتباع احتياطات سلامة العمال المتفق عليها مسبقًا، وانتقد ماسك علنًا سياسات الإغلاق لحكومة ولاية كاليفورنيا خلال الوباء.