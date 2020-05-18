تولين البكري تتعرض للتنمر بسبب وزنها الزائد.. وهذه رسالتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت الممثلة السورية تولين البكري للتنمّر بسبب زيادة وزنها، الأمر الذي أغضبها وجعلها تتحدّث في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سبب هذه الزيادة في الوزن، مبينة أنها لم تكن تنوي الإفصاح عنها.

وعنونت البكري منشورها بهاشتاغ "أعدقائي المتنمرين" ووجهت شكرها للمتنمّرين الذين وصفتهم بأصحاب النفوس المريضة التي تتنمّر على الشكل بطريقة بشعة لا تعبّر إلا عن الشخص المتنمر الذي قالت إنه على الأغلب يكون لديه ألف عيب، ووصفتهم أنهم عبارة عن مساكين يتحدّثون من وراء الشاشة لمجرد التسلية أو التجريح، لكنهم في الوقت ذاته يتمنون لقاء من يتنمرون عليه ويحلمون به شخصيا بحسب تعبيرها.

وتمنّت تولين ألا يصاب أحد بالمرض الذي أصيبت به وهو مرض الغدّة الذي يسبب زيادة في وزنها والذي بدأت العلاج منه منذ أكثر من سنة، معلنة أنها لم تكن ترغب أن تتحدّث في ذلك للعلن لكن تعليقات المتنمرين الجارحة دفعتها لذلك.

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كما تحدثت عن عدم إجرائها أي عمليات تجميل منذ أكثر من عام، مؤكدة أنها تصرّح وتعلن في كل مرة تجري فيها تجميلا، أن يدلها أحد على طبيب تجميل يجري لها "فيلر" لوجهها حيث قالت: "بالنسبة لعمليات التجميل اللي مصرين تلزقوها فيني بحب قلكم يااااريت اذا فيه دكتور شاطر يعملي فيلر ياريت دلوني عليه لأنو بكل أمانة صرلي أكتر من سنة ماعملت ولااااشي بوجهي.. (وأنا تحديدآ) لما بعمل تجميل بصرح وعفكرة بعمل دعاية للدكتور وانا سعيدة لأنو متصالحة مع حالي وماعندي مشكلة بولااشي طول ما انو هالشي ماعم يأذي الآخر".

وختمت البكري بهاشتاغ مافي أمل، في تعبير واضح عن انزعاجها مما يصلها من تعليقات وتنمّر على شكلها.

وتشارك الفنانة تولين البكري في دراما 2020 في مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" وهو من إخراج وتأليف فادي سليم، حيث تؤدي شخصية طبيبة في علم النفس تدعى "ريتا" وهي شخصية مركبة نسبيًا وتدور حولها أحداث تجعلها وبالرغم من جميع إيجابياتها تقف دائما بالجانب السلبي للأحداث.

إضافة إلى مشاركتها في مسلسل "بورتريه" الذي تأجل عرضه لبعد الموسم الرمضاني بعد توقف تصويره بسبب فايروس كورونا المستجد، وهو من إخراج باسم السلكا وتأليف تليد الخطيب، حيث تؤدي تولين فيه شخصية "نوال" وهي امرأة متزوجة تعيش فترات زمنية مختلفة وانتقالات زمنية تصل من يومنا هذا وإلى ثلاثين عامًا في زمن سابق وبالعكس.