شكرا لقرائتكم خافت من الولادة بزمن كورونا.. يسرا اللوزي تنجب "نادية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد تعبيرها عن الخوف والقلق من الحمل والإنجاب في زمن تفشي كورونا، كشفت الممثلة المصرية، يسرا اللوزي، عن استقبالها طفلتها الثانية نادية.

وكتبت عبر حسابها على موقع إنستغرام: "من حوالي أسبوعين، وصلت نادية بالسلامة الحمد لله، وبكده بقيت "أم البنات" شكرًا لكل الناس اللى سألت عليا ووقفت جنبي لما كنت قلقانة من الولادة في زمن كورونا، وربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة".

وكانت الفنانة يسرا اللوزي قد نشرت قبل أيام فيديو، وعلقت عليه بقولها: "يارب الناس كلها تكون بخير ويخدوا بالهم من نفسهم وميخرجوش زي ما كلنا بنعمل.. بس سؤالي الأهم زميلاتي الحوامل اللي قربوا يولدوا عاملين إيه قلقانين من أيه متخيلين أيه هيحصل في الولادة لما نيجي نروح المستشفي فى ظل الفيروس الجميل حبيت اشاركم مخاوفي واشوف انتو حاسين بايه وبتفكروا في ايه"، مضيفة:" إلى زميلاتي الحوامل عاملين إيه فى الهم ده؟".

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وفي 2017، عانت اللوزي مع ابنتها الأولى إصابتها بفقدانها حاسة السمع، وقالت في تصريحات تلفزيونية: "في الأول لما عرفت كانت صدمة وحسيت أن الحياة انتهت، لأن أي حد بيخلف بيكون عند أحلام أنه طفل مثالي وبيتمنى يعلمهم لغات ويرسم خطط في عقله.. لكن بدأت أقرا لأني كنت احتاج لأخذ قرار ووجدت أشخاصا ناجحين رغم مشاكلهم السمعية وأدركت أنها ليست نهاية العالم".

هذا وساهمت الفنانة بعرض مشكلتها، في تقديم النصيحة للأمهات والتوعية بأهمية الكشف السمعي بداية من الولادة دون الاتكال على تحليلات المحيطين بالأم حول حالة الطفلة الصحية، وهو ما عانت منه يسرا لذا بعثت رسالتها عبر التجربة، منوهة بأنه لابد من زيارة الطبيب للتواصل الأمثل مع الأطفال فاقدي السمع، بشكل سليم.

إلى ذلك، تشارك يسرا اللوزي في بطولة فيلم "العنكبوت"، إلى جانب كل من النجوم أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ومحمد لطفي وغيرهم، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر أن يعرض خلال موسم عيد الفطر المقبل.