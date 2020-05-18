مفيد فوزي ضيف «شيخ الحارة والجريئة» على «القاهرة والناس»

يحل اليوم الإعلامى الكبير مفيذ فوزى، ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة القاهرة والناس، مع المخرجة إيناس الدغيدى، حيث يواجه مفيد فوزى، العديد من الأسئلة الجريئة والساخنة، حول علاقته بالفنانين والشخصيات العامة، والأسرار والكواليس التى يخفيها منذ سنوات طويلة.

كما يواجه مفيد فوزى، الاتهامات والخبايا من شيخ الحارة، ويجيب عنها، ليكشف عن أسرار جديدة لم تذع من قبل.

البرنامج استضاف العديد من الشخصيات من بينهم حسن شاكوش وهشام سليم وحمو بيكا وزاهي حواس وفريدة سيف النصر وتامر هجرس وسهير رمزى وعصام الحضرى، وإدوارد وصبرى فواز والعديد من النجوم.

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