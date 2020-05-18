عائشة بن أحمد ضيفة برنامج خلي بالك من فيفي الاثنين

تحل الفنانة عائشة بن أحمد ضيفة على فيفي عبده في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الكوميدي "خلي بالك من فيفي".

وجاء في بيان من "mbc مصر" أن الفنانة بعائشة بن أحمد هي ضيفة حلقة اليوم الاثنين، والتي ستذاع عبر قناة "MBC مصر" في تمام الساعة 11:30 مساءً .

وبرنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على إستضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.

يُعرض برنامج "خلي بالك من فيفي" على قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشر والنصف مساءً، وتُعاد الساعةً الثالثة والنصف بعد منتصف الليل، خلال شهر رمضان.

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