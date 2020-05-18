القاهره-لايف ستايل حرص مصفف الشعر كريم زناتى على مشاركة متابعيه عبرصفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، صورا جديدة للفنانة شيماء سيف. تألقت شيماء سيف فى الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول ذا اكمام طويلة، واتسم التصميم بصيحة الكاروهات التى جمعت بين اللون الابيض و الاسود. وانتعلت شيماء سيف حذاء رياضيا مسطحا باللون الابيض، وارتدت حقيبة ظهر سوداء، ونسقت أيضا مع إطلالتها قبعة فوشيا. وإلتزمت شيماء سيف بارتداء الكمامة و الجوانتى للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، Advertisements واعتمدت شيماء سيف على تسريحة شعر بسيطة ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل. قد يهمك ايضا: ريهام سعيد تثير الجدل مجددا وتعلق على تخن شيماء سيف وإنجى وجدان شيماء سيف ترد على تنمر ريهام سعيد وتجبرها على الاعتذار

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أحدث ظهور لـ شيماء سيف بالكمامة وفستان كاروهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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