عادل إمام في حفل خطوبة شقيقته والراحل مصطفى متولي

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة قديمة جداً للفنان المصري عادل إمام التقطت له في حفل خطوبة شقيقته إلى الفنان الراحل مصطفى متولي.

وظهر فيها الأخير وهو يضع الخاتم في إصبع خطيبته وأحدثت ضجة كبيرة جداً في أوساط المتابعين الذين أعربوا عن أسفهم لخسارة الفنان الراحل متمنين في مقابل ذلك للزعيم الحياة المديدة والمزيد من النجاح لمناسبة يوم ميلاده.

ويشار إلى أن علاقة وثيقة جمعته وصهره على المستويين العائلي والمهني وكانت أشهر أعمالهما معاً مسرحية "الواد سيد الشغال" إضافة إلى فيلمي "شمس الزناتي" و"جزيرة الشيطان".

ويذكر أن متولي وهو والد الفنان الشاب عمر متولي توفي بتاريخ 6 آب (اغسسطس) من العام 2000 على إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة فيما كان إمام يجري التحضيرات لعرض مسرحية "بو غارد".

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وحينها رفض الفنان القدير تأجيل العرض حيث حل الفنان محمد داوود مكان متولي. واللافت أنه بكى في نهاية العرض وقال: "إنت فين يا متولي؟".

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