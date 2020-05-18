رسالة مؤثرة من حفيدة عادل إمام في يوم ميلادهرسالة مؤثرة من حفيدة عادل إمام في يوم ميلاده

وجهت سارة مقبل وهي حفيدة الفنان عادل إمام عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صوراً التقطت لها برفقته في مراحل عمرية مختلفة.

وجاء هذا لمناسبة حلول يوم ميلاده الـ80 وأرفقتها برسالة مؤثرة جاء فيها: "إلى أفضل جد في العالم، إلى الرجل الذي لم يفشل يوماً في وضع الابتسامة على وجوه الجميع. أتمنى فقط أن أصبح مثلك يوماً، فأنت مثال أحتذيه. شكراً لأنك ألمهتني دائماً ودعمتني في كل خطوة".

وأضافت: "أنت الملك في عائلتك. أحبك كثيراً. عيد ميلاد سعيد يا بطلي". ويشار إلى أن عدداً كبيراً من النجوم هنؤوا الفنان القدير بالمناسبة. وكانت أبرزهما الفنانة يسرا التي كتبت على حسابها على "إنستغرام": "كل سنة وأنت بيك الفن له ضحكة وبصمة مختلفة. طبعاً كلامي كله مش هيكفي ولا يوفي عشان أشكرك على كل سلمة طلعتها ونجحت بسبب وجودك وسندتك في حياتي الفنية والشخصية. مشواري معاك من أجمل مشاوير حياتي ليك بصمة كبيرة فيها... كل سنة وأنت طيب يا كبير وزعيم الضحكة في الوطن العربي ربنا يخليك لينا ويخليك لمصر".

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