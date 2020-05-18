أول تعليق لأروى جودة بعد مقلب رامز جلال

بعد ظهورها في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض في رمضان الجاري، شاركت الفنانة أروى جودة، متابعيها مقطع فيديو لها من البرنامج، الذي وقعت ضحيته أمس (الأحد) عبر حسابها على "إنستغرام".

وعلقت قائلة: "لما الـ Ex يرجع يكلمك تاني".

وتدور فكرة برنامج "رامز مجنون رسمي" على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

يتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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وتنتظر أروى انتهاء أزمة كورونا حتى يتم فتح دور العرض ليعرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" الذي تقوم ببطولته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وشاركها فيه أحمد الفيشاوي.

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