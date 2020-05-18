شاهد إسراء عبد الفتاح في أحدث ظهور مع طفلتها

القاهره-لايف ستايل نشرت الفنانة اسراء عبد الفتاح ، علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها جديدة مع ابنتها . وظهرت اسراء باطلالة بسيطة وانيقة كاجوال بجاكيت بني وبنطلون جينز ونسقت تسريحة شعر لائقة علي اطلالاتها، وماكياج مناسبا هادئا لحظة ظهورها. والتقطت اسراء الصورة وهي تحمل ابنتها ولكنها لم تظهر ملامحها ، وكانت اسراء قليلة الظهور علي السوشيال ميديا بعد ولادتها. وكتبت اسراء في تعليق علي الصورة : " دي بالنسبة لي جنة اتفتح بابها نعمة القدر جابها ورزقني اسبابها. وانهالت عليها التعليقات بالمباركة لابنتها . Advertisements وكانت ابرز التعليقات مجرد نشرها للصورة "الله يحفظكم .. واخرون عايزين صور جديدة " وتبدو ان الصورة ليست بموسم الصيف حيث انها ارتدت جاكيت شتويا. قد يهمك ايضا: إسراء عبد الفتاح تهنئ "أوس أوس" بعيد ميلاده إسراء عبد الفتاح تهنئ حمدي الميرغني على عرض "2 في الصندوق‎"

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