محمد محسن يطرح أحدث أغانيه "عطشان" على "يوتيوب"

طرح الفنان محمد محسن، أغنيته الجديدة "عطشان"، عبر قناته على يوتيوب، وهى من كلمات مصطفى إبرهيم، ألحان محمد محسن، توزيع موسيقى رفيق عدلى، مكساج وماستر أسامة الهندى، لوحات طاهر عبد العظيم، إخراج محمد خيرى.

وتقول كلمات الأغنية، التى بدأت باقتباس أغنية النجمة الراحلة شادية "عطشان يا صبايا دلونى على السبيل"، بينما كلمات الأغنية كالتالى: "عطشان مجروح وبغنى، وانتى فى غنايا وفنى، بقرب تبعدى عنى، وأما أبعد عنك أميل.. عطشان وقليل الحيلة، مشتاق والسكة طويلة، دى ليالى الصبر تقيلة، بقضيهم فى المواويل".

ويتعاون المطرب محمد محسن مع الملحن خالد عز فى أغنية جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، حيث أكد خالد عز أنها ستكون مفاجأة للجمهور، ليظهر فيها محمد بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسجيلها خلال الأيام المقبل بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وانتهى محمد محسن من تسجيل أغنيتين بألبوم الجديد الأولى تحمل اسم "فارس بنى شقيان" وهى من كلمات نور الدين محمد، وألحان مديح محسن، وتوزيع أحمد نظمى، والثانية وهى من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد عبية، ولم يكشف أمين عن اسم الأغنية حتى تكون مفاجأة للجمهور، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية فى الفترة المقبلة حسبما أكد أحمد أمين لـ"اليوم السابع".

وشارك محمد محسن مؤخراً الفنانة مى كساب مؤخراَ فى فيديو كليب غنائى جديد بعنوان "أصول اللعبة" من كلمات نصر الدين ناجى، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي، وإخراج محمد رفقي.

يذكر أن محمد محسن شارك فى العام الماضى فعاليات المهرجان الصيفى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وتضمن برنامج الحفل مختارات من مؤلفات تراث الطرب العربى التى اشتهر بأدائها إلى جانب عددٍ من أعماله الخاصة منها: "فى قلبى مكان، حضنك حياة، حبايب زمان، بقالك مدة وأصيلة يا بنت"، وشارك أيضا فى مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الـ27 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية وأحيا حفلًا ناجحًا غنى فيه أشهر أغانيه.

ويتعاون المطرب محمد محسن مع الملحن خالد عز فى أغنية جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، حيث أكد خالد عز لـ"اليوم السابع" أنها ستكون مفاجأة للجمهور، ليظهر فيها محمد بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسجيلها خلال الأيام المقبل بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وانتهى محمد محسن من تسجيل أغنيتين بألبوم الجديد الأولى تحمل اسم "فارس بنى شقيان" وهى من كلمات نور الدين محمد، وألحان مديح محسن، وتوزيع أحمد نظمى، والثانية وهى من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد عبية، ولم يكشف أمين عن اسم الأغنية حتى تكون مفاجأة للجمهور، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية فى الفترة المقبلة حسبما أكد أحمد أمين لـ"اليوم السابع".

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وشارك محمد محسن مؤخراً الفنانة مى كساب مؤخراَ فى فيديو كليب غنائى جديد بعنوان "أصول اللعبة" من كلمات نصر الدين ناجى، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي، وإخراج محمد رفقي.

يذكر أن محمد محسن شارك فى العام الماضى فعاليات المهرجان الصيفى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وتضمن برنامج الحفل مختارات من مؤلفات تراث الطرب العربى التى اشتهر بأدائها إلى جانب عددٍ من أعماله الخاصة منها: "فى قلبى مكان، حضنك حياة، حبايب زمان، بقالك مدة وأصيلة يا بنت"، وشارك أيضا فى مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الـ27 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية وأحيا حفلًا ناجحًا غنى فيه أشهر أغانيه.

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