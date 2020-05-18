شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد دياب في "الاختيار" ومقتله فى "البرنس" بنفس اليوم.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الفنان محمد دياب حالة من الانتعاش الفني بعد مشاركته في الموسم الرمضاني في عدة أعمال درامية وحققت جميعها نجاح كبير علي مستوي المشاهدات سواء علي شاشة التلفاز أو برنامج watch it، أو مواقع التواصل الاجتماعي، واليوتيوب، حيث يشارك في مسلسل فرصة تانية، ومسلسل ليالينا، كما يظهر ضيف شرف في مسلسلين هما، "الاختيار"، و "البرنس"، والذي تصادف ظهوره في نفس الحلقة بنفس العملين وهي الحلقة ٢٤، ولم تكتفي الصدفة في ظهوره بنفس الوقت، ولكن شهدت أحداث المسلسلين مقتل دياب.

حيث ظهر دياب في الحلقة ٢٤ من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة ، من خلال تجسيد شخصية "الشيخ سالم" والذي كان يقدم مساعداته لقوات الجيش المصري في مواجهة الجماعات التكفيرية والارهابيين، وأثناء اشتباك قوات الجيش مع بعض العناصر الارهابية، استشهد دياب علي يد أحدهم بعد انقاذه للمقدم أحمد المنسي.

كما ظهر دياب في الحلقة ٢٤ من مسلسل "البرنس"، للنجم محمد رمضان، من خلال تجسيد شخصية "كتكت" والذي قام أحمد زاهر بتأجيره لكي يقتل شقيقه الذي يجسده محمد رمضان مقابل ٥ مليون جنيه، وبعد ترصده لمحمد رمضان وخنقه من الخلف ، استطاع أن يفلت منه وتبادلا المشاحرة حتي قتله ووضع جثته في سرير أحمد زاهر.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

أما مسلسل "البرنس" فهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.