- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد دياب في "الاختيار" ومقتله فى "البرنس" بنفس اليوم.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
حيث ظهر دياب في الحلقة ٢٤ من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة ، من خلال تجسيد شخصية "الشيخ سالم" والذي كان يقدم مساعداته لقوات الجيش المصري في مواجهة الجماعات التكفيرية والارهابيين، وأثناء اشتباك قوات الجيش مع بعض العناصر الارهابية، استشهد دياب علي يد أحدهم بعد انقاذه للمقدم أحمد المنسي.
كما ظهر دياب في الحلقة ٢٤ من مسلسل "البرنس"، للنجم محمد رمضان، من خلال تجسيد شخصية "كتكت" والذي قام أحمد زاهر بتأجيره لكي يقتل شقيقه الذي يجسده محمد رمضان مقابل ٥ مليون جنيه، وبعد ترصده لمحمد رمضان وخنقه من الخلف ، استطاع أن يفلت منه وتبادلا المشاحرة حتي قتله ووضع جثته في سرير أحمد زاهر.
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.
أما مسلسل "البرنس" فهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
دياب
دياب
دياب
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد دياب في "الاختيار" ومقتله فى "البرنس" بنفس اليوم.. اعرف الحكاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.