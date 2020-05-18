شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..صديقة ليوناردو دي كابريو تلتزم أكثر منه تجاه الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلي ميل تقريرا مطولاً أكد فيه أن نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو ظهر أثناء ركوبه سيارته وتجوله بها بصحبة مجموعة من أصدقائه في مدينة ماليبو وهو في حالة كبيرة من الملل بسبب فيروس كورونا الذى تسبب في إيقاف مختلف المجالات حول العالم، كما أكد التقرير أن النجم الشهير يشعر بالملل نظراً لابتعاده للمرة الأولي عن حبيبته وصديقته كاميلا مورنو الذى ظهر في الصور بعيداً عنها حيث أوضح التقرير أن عارضة الأزياء الإيطالية لا تتواجد معه.



ليوناردو

قبل أن يعاود موقع الديلي ميل مؤخراً نشر تقرير آخر أكد فيه أن كاميلا مورنو باتت موجودة معه هي ووالدها حيث يحرص دي كابريو على التقرب من عائلتهم أكثر خلال الفترة الأخيرة، كما أضاف التقرير أنها ظهرت علي عكسه ملتزمة أكثر في إتخاذ كافة التدابير اللازمة تجاه فيروس كورونا، حيث ارتدت كمامة وقفازات في حين لم يرتد هو أى منهما.

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صديقة دي كابريو

على جانب آخر موقع us weekly أشار خلال الفترة الأخيرة خلال تقرير مطول أن النجم ليوناردو دي كابريو يحاول الالتزام بالقواعد من أجل الوقاية من كورونا بالتزام الحجر الصحى في منزله بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وأضاف التقرير على لسان مصدر لم يكتب اسمه أنه لا يعيش وحده في لوس أنجلوس حيث تعيش معه صديقته الإيطالية كاميلا بنفس المنزل منذ أن بدأ الثنائي فترة الحجر، وهو ما دعي العديد من جمهور ومحبي النجم الكبير للتكهن بما إذا كان الحجر واستمرارهما سوياً في منزل واحد لفترة تمهيداً للإعلان عن الزواج خلال الفترة المقبلة، واسدال الستار علي صداقتهما التي استمرت لفترة طويلة في السنوات الأخيرة أم أن نجم هوليود الوسيم سيظل ثابتاً علي موقفه بعدم الزواج حتي الآن رغم ارتباطه بأكثر من فتاة خلال حياته سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه.