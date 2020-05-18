شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 24.. هبة مجدى تُخير دياب بين الطلاق أو الخلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "فرصة تانية" تطورات فى علاقة مريم (هبة مجدى) وزوجها (دياب) حيث ترفض الأولى محاولة جديدة من زوجها لإعادة الأمور بينهما مرة أخرى رغم التغيير الكبيرالذى طرأ عليه بسبب تجربة السجن التى مر بها، حيث أرسل لها بوكيه ورد على المنزل ولكنها ترفض تسلمه.

وبالنسبة لعبد الرحمن (محمد أبو داود) والد مريم فيذهب إلى منزل عبد الفتاح (صبرى عبد المنعم) والد مدحت ويطلب منه أن يقنع ابنه بطلاق مريم من أجل التنازل عن حقوقها وإلا سيلجأوا إلى الخلع وسيكون ليس له أى حقوق، وفى نفس الوقت تعود مريم إلى منزل عائلتها وتقرر تلبية مطالب والدها ووالدتها بالتنازل لمدحت عن أملاكه التى حصلت عليها منه.

أما علاقة شيرين (سارة الشامى) وكمال (أحمد الشامى) فمازالت معقدة بسبب كلام خالد (عصام السقا) لكمال عنها، إلا أنها تذهب لكمال المكتب وتطلب منه الحديث ويخرجا لتناول الغداء، فى حين تظل كذبة رنا (ابتهال الصريطى) على زوجها سامح (ادوارد) عائق كبير فى حياتهما حيث لا يفكر سامح إلا فى الانجاب بل ويشترى مستلزمات الطفل دون ان يعرف إن زوجته لديها مشاكل تمنعها من الإنجاب وأخفت ذلك عليه.

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"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.