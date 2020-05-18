شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبه الجدع .. سيلفى أحمد مكى وكلبه على البحر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد مكى جمهوره ومتابعيه عبر "انستجرام"، مجموعة من الصور التى تجمعه بكلبه، وذلك من أحد الشواطئ بمرسى مطروح، وهى نوعية الصور التى اعتاد أحمد مكى نشرها عبر حساباته، حيث تربط مكى علاقة قوية وحب بالحيوانات، وهو ما يظهر فى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، فيقوم أحيانا بنشر صور لـ "الحمام"، أو الكلاب، وغيرهم، وقد تفاعل معه الجمهور، وطالبوه بأن يعود للشاشة مرة أخرى خلال أقرب وقت.



أحمد مكى والكلب



مكى على انستجرام

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مكى وكلبه

الظهور الأخير لأحمد مكى، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، كان لتقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل إبراهيم نصر، قائلا: "وداعاً أستاذ إبراهيم نصر.. الفنان اللى ياما ضحكنا من قلوبنا.. الله يرحمه ويحسن إليه"، حيث توفى فجر الثلاثاء الماضى، عن عمر ناهز 70 عاما، وشيع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة، ثم تتجه أسرة الفنان الكبير الراحل لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

كذلك نشر مكى قبل أيام صورة له من أيام الدراسة، وعلق عليها بكتابة : "زمان"، وما ان نشر احمد مكي الصورة عبر حسابه علي انستجرام حتي انهالت عليه العديد من التعليقات من محبيه ومتابعيه، خاصة أن الصور من الصورة النادرة لـ مكي الذي يظهر قبل الصلع.