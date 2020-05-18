"حاسه بوجعك".. نادين نسيب نجيم تواسي چيسي عبدو في وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على تقديم واجب التعازي لابنة موطنها چيسي عبدو، ومواساتها في وفاة والدها، وذلك عبر موقع "تويتر".

وكتبت نادين "حبيبتي جيسي اول شي ما صدقت للحظة فكرت عم يحكوا عن شي مشهد!، كتير كتير زعلت وحاسة بزعلك وحاسة بوجعك خاصة انك كنت بعيدة عن اهلك ما في كلام بينقال بهيك موقف، الله يصبرك ويعطيكي القوة وتكون روحه بالسما صلي بترتاحي الله يرحمه".

كان والد الممثلة اللبنانية چيسي عبدو، توفي صباح أمس الأحد، إثر حريق هائل في منزله

بمنطقة زوق مكايل، بجبل لبنان، واشتعل الحريق في المنزل بسبب انفجار أنبوبة غاز.