"نتفليكس" تعلن خطتها للاحتفال بعيد الفطر بعرض أشهر المسرحيات الكلاسيكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت "نتفليكس"، الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن عرض مجموعة من أشهر المسرحيات العربية الكلاسيكية، وذلك تزامناً مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وتقدم "نتفليكس" صمن خريطتها مسرحيات: "العيال كبرت" و"المتزوجون" و"باي باي لندن"، لتأخذ منصة نتفليكس المشتركون في رحلة إلى عالم من الذكريات والحنين إلى الماضي.

وسيتمكن المشتركون من مشاهدة هذه الباقة من المسرحيات الكوميدية عبر قسم مخصص على المنصة بعنوان "نوستالجيا Arabic Nostalgia"، وستتوفر المسرحيات في ١٩٠ دولة حول العالم لأكثر من ١٨٣ مليون عضو ليستمتعوا بمشاهدة المسرحيات مع إمكانية استعراض الترجمة باللغة الإنجليزية.

سيتمكن المستخدمون الذين يملكون حسابات باللغة العربية من مشاهدة جميع المسرحيات، وستكون مسرحيات مثل؛:المتزوجون، وريا و سكينة، ومراهق في الخمسين و باي باي لندن متوفرة لدي المستخدمين للحسابات باللغة الإنجليزية عند الانطلاق على أن تضاف الترجمة الإنجليزية لبقية المسرحيات لاحقاً.‎

وقالت نهى الطيب، رئيسة الاستحواذ وترخيص المحتوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في نتفليكس: "نشعر بقدر كبير من الفخر والسعادة بتقديم هذه المسرحيات العربية على منصة نتفليكس، فهي أعمال شهيرة تربى العديد من المشتركين بمنصتنا على مشاهدتها وهم صغار، ونريد الآن أن نمنحهم الفرصة ليس فقط لاستعادة ذكريات الطفولة الجميلة، ولكن أيضاً كي يقوموا بتكوين المزيد من الذكريات مع الأجيال الجديدة."

وتضمن قائمة المسرحيات: مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، شاهد ما شافش حاجة، سك على بناتك، المتزوجون، ريا وسكينة، الواد سيد الشغال"، بالإضافة إلى مسرحيتين من الكويت، وهما: مراهق في الخمسين وباي باي لندن. ويمكن للمشتركين التمتع بهذه المسرحيات القديمة بدون فواصل وبأعلى جودة ليعيشوا لحظات لا تُنسى بصحبة عائلاتهم. سوف تكون المسرحيات متوفرة على المنصة بدءاً من ٢١ مايو الجاري.