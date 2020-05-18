أول تعليق من چيسي عبدو بعد وفاة والدها إثر حادث حريق بمنزله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة والمذيعة اللبنانية چيسي عبدو، عبر حسابها على موقع إنستجرام، صورة لنعي والدها، الذي رحل إثر حادث حريق نشب في منزله.

وجاء في النعي، اعتذار أسرتها عن استقبال التعازي، بسبب التدابير الطبية والإجراءات الكنسية، المتخذة نتيجة الأوضاع الراهنة، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكتبت چيسي في تعليق لها "‏كارثة كسرتلي ظهري وحرقتلي قلبي وأخدتلي روحي وفرحة حياتي.. ليه يا بيي لي ما نطرتني يومين؟ اااااخ بكيررررر يا بيي بكير كتير يا ابو جريج،يا أطيب زلمة بالعالم كيف بدي كمّل حياتي بلاك! الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما انت".

توفي والد الممثلة اللبنانية جيسي عبدو، صباح أمس الأحد، إثر حريق هائل في منزله بمنطقة زوق مكايل، بجبل لبنان، واشتعل الحريق في المنزل بسبب انفجار أنبوبة غاز.