طرح إعلان دعائي لـ"مملكة إبليس 2".. يحمل عنوان "نار الجنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل "مملكة إبليس"، أطلقت منصة شاهد على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع تشويقي للجزء الثاني من المسلسل بعنوان "نار الجنّة"، وذلك استعدادًا لإطلاقه قريبًا على المنصة.

وكشف المقطع عن شخصيات جديدة سيراها الجمهور في الجزء الثاني من المسلسل، من بينهم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف الدسوقي.

ويستكمل مسلسل "مملكة إبليس" في جزئه الثاني ما سيحدث في حارة حدّق بعد مشهد مقتل كبار الحارة على يد العجوز (محمود الليثي)، ليكشف عن صراعات جديدة بين شخصياته، رجوعًا إلى شخصية حّدق، الذي سُميت الحارة على اسمه.

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ويتكوّن المسلسل من جزئين، أولهما من 15 حلقة ويعرض حصريًا على منصة شاهد VIP، وتدور أحداثه حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي إبليس.

"مملكة إبليس" بطولة غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، كما سيكشف الفصل الثاني عن مشاركة نجوم أخرى، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج أحمد خالد موسى.