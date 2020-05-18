علا رشدي تدعم حملة اليونسيف ضد كورونا على "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلنت الفنانة علا رشدي عن مشاركتها في حملة "اليونيسيف" ضد فيروس كورونا المستجد، وتوفير للأطفال اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمستلزمات الطبية والوجبات في رمضان، على حسابها بتطبيق "تيك توك".
ونشرت علا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"استنوني اليوم الإثنين، هطلع على تيك توك لايف الساعة 10، مساءً بتوقيت مصر، الساعة 11 بتوقيت السعودية لدعم حملة اليونيسيف ضد كورونا وتوفير احتياجات الأطفال اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمستلزمات الطبية والوجبات في رمضان".
وتشارك الفنانة علا رشدي في رمضان الجاري بعملين، هما "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، ومسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.
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