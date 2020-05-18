لأول مرة.. جمال سليمان يكشف ثمن عودته لسوريا في "شيخ الحارة والجريئة"

حل النجم جمال سليمان، ضيفًا على برنامج شيخ الحارة والجريئة، التي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، وأكد جمال من خلاله، على إنه إذا رجع لبلده سوريا سيكون مصيره السجن، وقال إن شاء الله هنرجع سوريا المختلفة، في

بلد ديموقراطية.



وأضاف سليمان، قائلًا: نريد أن نعود لسوريا لكل السوريين بمختلف إنتمائهم وفكرهم وطائفتهم، ليس بأن يطلب مننا طلبات مقابل العودة، فأنا أرفض ذلك المبدأ، الذي فيه بياع لوطني من أجل

المقابل، ولم يحدث معي فقط بل حدث ذلك الأمر مع جميع نجوم الفن والمشاهير.

يذكر أن برنامج شيخ الحارة والجريئة من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، وتعتمد فكرته على استضافة نجوم الفن والإعلام والرياضة وبعض الشخصيات العامة، وتسألهم إيناس عن بعض الأسئلة الجريئة التي لا يستطيعون إنكارها أو لم تكن في الحسبان.

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