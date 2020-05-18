فيديو .. يوسف الشريف اتغير وأصبح شخصًا آخر في "النهاية"

يتغير المهندس زين "يوسف الشريف"، بعد استيقاظه من نومه شخصًا آخر، وذلك بعد أن حقنه والتعامل معه، حيث أنه تحدث إلى رضوى "ناهد السباعي"، ثم ذهب إلى عمله سريعًا، وجاء ذلك عبر صفحة ON بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وشهدت الحلقة معرفة رجال مراد المحروقي "محمد لطفى" مقتله على

يد زين "يوسف الشريف"، ومن ثم تقسيم مهام العمل عليهم، ثم أفضحت ريناد "نهال نور" سرقة صباح "سهر الصايغ" لجميع العقول ونسخ الوعى المسروقة من إنرجى كو.

يذكر أن مسلسل النهاية من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر

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سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبد العزيز.

وتدور أحداثه في في عام 2120، يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.