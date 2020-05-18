شاهد.. مقتل دياب في الاختيار

اتفق الشيخ سالم "دياب"، مع البطل أحمد منسي "أمير كرارة"، مؤكدًا له بأن جميع شباب وأهالي سيناء سيتحدون معه، وسيساعدون الجيش المصري للتخلص من الإرهابيين التكفيريين.

وبعد ذلك دارت معركة بين أبطال الصاعقة المصرية وبين حثالة من الإرهابيين، وأثناء المعركة أنقذ الشيخ سالم، البطل أحمد منسي من الموت، ولكنه سرعان ما لقى استشهاده، ثم لم يتركه

الجيش المصري بل أخذوا جثته معهم، وجاء ذلك عبر صفحة ON بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يذكر أن الاختيار تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب،

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صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.

تدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.