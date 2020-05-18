فن ومشاهير

مغامرة جديدة يخوضها الليثي فى الحلقة 27 من ونسني

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تورط هيمن ( محمود الليثي ) في الأشتراك مع الزبون ( عمر السعيد ) في إخفاء جثة فتاة ماتت أثناء تمضية السهرة معه بجرعة مخدرات زائدة واضطر لاستخدام ابلكيشن ونسني لمساعدته في إخفاء الجثة قبل

وصول زوجته ( أميرة حافظ ). 

 

يحاول هيمن المساعدة عن طريق حمله للجثة والقائها من النافذة لتبدو كأنها واقعة انتحار وبالفعل تتعامل الشرطة مع الأمر على أنه انتحار

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وليس قتل إلا أن يرى هيمن الجثة مرة أخرى ليكتشف أنهم توأم وأن هناك امرأة أخرى مما يسبب مشكلات مع الشرطة ومع زوجة العميل. 

 

يذكر أن مسلسل ونسني من بطولة محمود الليثي، سارة درزاوي، بسنت شوقي، أحمد سلطان وغيرهم ومن تأليف تامر فرج وإخراج رامي رزق الله.

 

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