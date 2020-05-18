تورط هيمن ( محمود الليثي ) في الأشتراك مع الزبون ( عمر السعيد ) في إخفاء جثة فتاة ماتت أثناء تمضية السهرة معه بجرعة مخدرات زائدة واضطر لاستخدام ابلكيشن ونسني لمساعدته في إخفاء الجثة قبلوصول زوجته ( أميرة حافظ ).
يحاول هيمن المساعدة عن طريق حمله للجثة والقائها من النافذة لتبدو كأنها واقعة انتحار وبالفعل تتعامل الشرطة مع الأمر على أنه انتحار
يذكر أن مسلسل ونسني من بطولة محمود الليثي، سارة درزاوي، بسنت شوقي، أحمد سلطان وغيرهم ومن تأليف تامر فرج وإخراج رامي رزق الله.
كانت هذه تفاصيل خبر مغامرة جديدة يخوضها الليثي فى الحلقة 27 من ونسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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