عبد العزيز المفرج يصاب بنزيف في المخ ويدخل العناية المركزة

ميرنا وليد - بيروت - أصيب الفنان الكويتي ​عبدالعزيز المفرج​ الملقب بـ"شادي الخليج" رئيس جمعية الفنانين بنزيف في المخ، إستدعى نقله بصورة عاجلة إلى المستشفى وخضوعه لعملية جراحية لوقف النزيف.

وكتبت إبنته خلود المفرج عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:"دعواتكم للوالد عبد العزيز المفرج شادي الخليج، يخضع الآن لعملية إيقاف نزيف بالمخ اللهم سلم سلم ولا حول ولا قوة إلا بالله".

فيما تفاعل المتابعون مع هذا الخبر بشكل كبير، متمنين له السلامة والصحة.

احترف الفنان الكويتي عبدالعزيز المفرج الغناء، وقرر تغيير اسمه وإطلاق لقب فني عليه وهو شادي الخليج حيث بدأ مسيرته بأغنية عنوانها لي خليل حسين في سنة 1960.

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