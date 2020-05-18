خمنوا من هما هذين الشابين.. ممثلين سوريين شهيرين

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة ظهر فيها شابين، تبين أنهما الممثلين السوريين الشقيقين ​محمد الأحمد​ و​أحمد الأحمد​، وهي الصورة التي كان نشرها محمد عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مشيراً إلى أنها تعود إلى العام 1993.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ تمنوا لهما دوام الصحة والسعادة معاً.

يشار إلى أن أحمد يشارك حالياً خلال الموسم الرمضاني في بطولة مسلسل "الحرملك" في جزئه الثاني، بينما يشارك محمد في بطولة مسلسل "مقابلة مع السيد آدم".



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