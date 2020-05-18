سهر الصايغ تعلّق على اشتراط عقد يوسف الشريف عدم لمس النساء في "النهاية"

ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة المصرية ​سهر الصايغ​ ما تردد بشأن تصريحاتها الأخيرة حول اشتراط الممثل المصري ​يوسف الشريف​ في عقد مسلسل "​النهاية​" على عدم لمس أي سيدة أثناء تصوير.

وأكدت سهر الصايغ في حديث خاص لصحيفة "الوطن"، أن هناك عددا من الحسابات الوهمية التي تنتحل شخصيتها على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة أنها لا تملك حسابا رسميا لها على "تويتر"، ولا صحة فيما نشر عن لسانها.

وتدور أحداث المسلسل في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

الحجدير ذكره أن مسلسل "النهاية" سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي، من بطولة يوسف الشريف عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وآخرين.

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