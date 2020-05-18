ابنة "أبو ظافر" في باب الحارة تغيرت كثيرا وتظهر بأجمل اطلالتها

ميرنا وليد - بيروت - حققت الممثلة السورية ​جنيار حسن​ شهرة واسعة بعد أن شاركت في مسلسل باب الحارة وجسدت دور شخصية "نعمة" ابنة "أبو ظافر" أحد رجال الحارة لكنها تغيرت كثيرا بعد هذا الدور وأصبحت أجمل بكثير بعد أن خضعت لبعض التعديلات التجميلية التي حسنت في شكلها واصبحت من أجمل الوجوه على الشاشة السورية وحتى العربية.

تنشر جنيار بين الحين والاخر صورا لها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وسنستعرض لكم اجملها والتي حققت من خلالها انتشارا واصداء ايجابية من خلال النشطاء و المعلقين

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