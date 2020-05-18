خلال نصف ساعة..كيم كارداشيان تبيع مجموعتها الكاملة من الأقنعة

ميرنا وليد - بيروت - خلال نصف ساعة، إستطاعت النجمة العالمية ​كيم كارداشيان​ من بيع ملايين أقنعة الوجه المصنّعة من علامتها التجارية، حيث حصل المتابعون على مجموعة عصرية من أقنعة الوجه التي يمكن ارتداؤها وسط انتشار ​فيروس كورونا​.

وأعلنت كارداشيان عن الأمر عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرةً إلى أنها تعمل حالياً مع شركائها المصنعين في لوس أنجلوس على تصنيع مجموعة جديدة ستكون جاهرة خلال الأسبوع المقبل.

وكان لدى المتابعين خمسة خيارات من أقنعة الوجه المصنوعة من مادة ناعمة للملابس الداخلية ومتوفرة بخمسة ألوان وبسعر 5 دولارات لكل منها حيث سمّت المجموعة Seamless Face Masks.

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