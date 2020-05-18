نيكول سابا تعايد عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة اللبنانية ​نيكول سابا​ الممثل القدير الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 80 ونشرت صورة لهما من فيلم "التجربة الدنماركية" على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت كاتبة:كل سنة وانت طيب وبخير وصحّة يا استاذي يا نجم الكوميديا يا زعيم ... النجم ⁧ عادل امام!!

وحصدت الصورة عدد كبير من الاعجابات والتعليقات واثنى معظم المعلقين على جمال نيكول منذ بداياتها في مجال التمثيل حتى الآن خصوصا بعد ان تعرض للانتقادات بسبب ظهورها من دون مكياج وبلوك طبيعي.

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