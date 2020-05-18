ميرنا وليد - بيروت - في أول تعليق لها بعد حادثة الحريق الذي شبّ يوم أمس في منزل عائلتها وأدى إلى وفاة والدها، نشرت الممثلة اللبنانية ​جيسي عبدو​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لورقة النعي، وأرفقتها برسالة مؤثرة نعت فيها والدها.

وقالت:"كارثة كسرتلي ظهري وحرقتلي قلبي وأخدتلي روحي وفرحة حياتي ليه يا بيي لي ما نطرتني يومين ؟؟؟ اااااخ بكيررررر يا بيي بكير كتير يا ابو جريج يا أطيب زلمة بالعالم كيف بدي كمّل حياتي بلاك !!! الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما انت".

هذا وكان كشف موقعنا عن وصول عبدو اليوم إلى بيروت قادمة من أبو ظبي، وذلك بعد أن كان من المقرر وصولها يوم الأربعاء المقبل، على أن تستقبلها صديقتها الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن.

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كانت هذه تفاصيل خبر جيسي عبدو بأول تعليق لها على وفاة والدها: "كارثة كسرتلي ظهري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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