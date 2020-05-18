شاهد .. ياسر جلال يتعرض لهبوط بالدورة الدموية على الهواء

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مايو 2020 12:58 مساءً - أجرى الفنان ” ياسر جلال ” لقاء مع الإعلامية ” لميس الحديدي” في برنامجها القاهرة الآن عبر تطبيق ” سكايب ” والذي تحدث من خلاله عن مسلسله ” الفتوة ” الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي .
وخلال اللقاء تعرض ياسر جلال لهبوط بالدورة الدموية وشعوره بالدوار وصعوبة في التنفس .
فقال : ” بقولك يا لميس أنا دايخ شوية من بعد الفطار فمش قادر اخد نفسي وجالي نوع من الهبوط ” .
ونصحته لميس الحديدي بتناول أي مشروب لعلاج ذلك .. وأخبرها إنه سيكمل الحوار ولكن بالإجابة على اسئلتها في جمل قصيرة ومختصرة .
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