شاهد .. ياسر جلال يتعرض لهبوط بالدورة الدموية على الهواء

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مايو 2020 12:58 مساءً - أجرى الفنان ” ياسر جلال ” لقاء مع الإعلامية ” لميس الحديدي” في برنامجها القاهرة الآن عبر تطبيق ” سكايب ” والذي تحدث من خلاله عن مسلسله ” الفتوة ” الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي .

وخلال اللقاء تعرض ياسر جلال لهبوط بالدورة الدموية وشعوره بالدوار وصعوبة في التنفس .

فقال : ” بقولك يا لميس أنا دايخ شوية من بعد الفطار فمش قادر اخد نفسي وجالي نوع من الهبوط ” .

ونصحته لميس الحديدي بتناول أي مشروب لعلاج ذلك .. وأخبرها إنه سيكمل الحوار ولكن بالإجابة على اسئلتها في جمل قصيرة ومختصرة .