كتب امير فتحي في الاثنين 18 مايو 2020 12:58 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” جيسي عبدو ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” في التعليق الأول لها عقب وفاة والدها إثر حريق شب في منزل العائلة يوم أمس الأحد بسبب إنفجار أنبوبة غاز .
وتضمنت التغريدة صورة لورقة النعي الخاصة بوالدها وكتبت جيسي في تعليقها عليها : ” كارثة كسرتلي ظهري وحرقتلي قلبي وأخدتلي روحي وفرحة حياتي ” .
وتابعت : ” ليه يا بيي لي ما نطرتني يومين .. اخ بكير يا بيي بكير كتير يا أبو جريج يا أطيب زلمة بالعالم .. كيف بدي كمّل حياتي بلاك .. الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما انت ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق ل ” جيسي عبدو ” بعد وفاة والدها : ” كارثة كسرتلي ظهري .. كيف بدي كمّل حياتي بلاك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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