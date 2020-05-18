وزارة الأوقاف بدولة عربية تقرر فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة وعيد الفطر

كتب امير فتحي في الاثنين 18 مايو 2020 12:58 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة في بيان لها يوم أمس الأحد عن فتح المساجد في القطاع لأداء صلاة الجمعة .

وذلك بدءا من يوم الجمعة المقبل وكذلك إقامة صلاة عيد الفطر بموجب جملة من الإجراءات الوقائية .

وتتمثل هذه الإجراءات في ضرورة التباعد بين المصلين ووضع كمامة وترك المصافحة واصطحاب سجادة الصلاة والتباعد عند الدخول والخروج .

وأشارت الوزارة إلى أن الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية سيدفعها نحو دراسة فتح المساجد لإقامة الجماعات فيما بعد .

وكانت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة قد أعلنت إغلاق المساجد منذ الخامس والعشرين من شهر مارس الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .