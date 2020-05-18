كتب امير فتحي في الاثنين 18 مايو 2020 12:58 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة في بيان لها يوم أمس الأحد عن فتح المساجد في القطاع لأداء صلاة الجمعة .
وذلك بدءا من يوم الجمعة المقبل وكذلك إقامة صلاة عيد الفطر بموجب جملة من الإجراءات الوقائية .
وتتمثل هذه الإجراءات في ضرورة التباعد بين المصلين ووضع كمامة وترك المصافحة واصطحاب سجادة الصلاة والتباعد عند الدخول والخروج .
وأشارت الوزارة إلى أن الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية سيدفعها نحو دراسة فتح المساجد لإقامة الجماعات فيما بعد .
وكانت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة قد أعلنت إغلاق المساجد منذ الخامس والعشرين من شهر مارس الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الأوقاف بدولة عربية تقرر فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة وعيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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