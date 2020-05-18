محمد الأحمد وشقيقه أحمد في صورة عفوية من الطفولة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من الطفولة تجمع الفنان محمد الأحمد بشقيقه الفنان أحمد الأحمد، وتفاعل الجمهور مع الصورة بسبب ظهورهما البسيط، وكمية الفرح التي تظهر على ملامحهما.

وكثرت تعليقات الجمهور على الفنان أحمد الأحمد بشكل خاص بسبب "طوله" حيث علق الجمهور أنه منذ الطفولة والمراهقة يتميز بهذا الطول الفارع.

ومن المعروف أن الشقيقين يمتلكان موهبة مميزة في عالم التمثيل ولكل منهما أدواره المميزة في الدراما،.

ففي الوقت الذي يبرع فيه أحمد في الأدوار الكوميدية، استطاع شقيقه محمد تقديم الأدوار الرومانسية والشريرة والمركبة في العديد من الأعمال.

ويشارك أحمد في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل ببساطة 2 إلى جانب نخبة من نجوم سوريا أبرزهم باسم ياخور، كما يشارك في مسلسل "الحرملك 2".

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أما شقيقه الأصغر محمد الأحمد وعلى الرغم من مشاركته في العديد من الأعمال السورية الناجحة، من بينها مسلسل المصابيح الزرق عام 2012 إلى جانب الفنانة السورية سلافة فواخرجي بشخصية فارس، إلا أنه عُرف عربيًا بشكل كبير من خلال شخصية أبو طلحة في مسلسل غرابيب سود والذي عرض في رمضان عام 2017.

كما حقق محمد نجاحا مميزا في شخصية آدم في مسلسل "عروس بيروت" المأخوذ من الدراما التركية "عروس إسطنبول"، إذ شارك فيه إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم الفنان التونسي ظافر العابدين، اللبنانية تقلا شمعون، ومواطنته مرام علي وعدد آخر من النجوم، وقدم شخصية مركبة من خلال "آدم" الابن غير الشرعي لعائلة العساف، والذي يعاني من العنف في طفولته على يد زوج والدته بعد إنكار والده أبوته له، ليقرر الانتقام من إخوته الذين عاشوا حياة سعيدة ومرفهة.

ويشارك محمد الأحمد في الموسم الرمضاني الحالي في المسلسل البوليسي "مقابلة مع السيد آدم" إلى جانب الفنان غسان مسعود والفنانة ضحى الدبس وعدد كبير من النجوم.

ويجسد محمد شخصية المحقق ورد، الذي يتمتع بذكاء ملفت يمكنه من حل العديد من قضايا القتل، حتى تأتي القضية التي تقلب حياته بسبب ضلوع شخصية مهمة فيها؛ ما يؤدي إلى وقوع الكثير من المشاكل والأحداث.

ويحقق الفنان من خلال شخصية ورد نجاحا مميزا يُضاف إلى قائمة نجاحاته.