جوان خضر: الانسجام سر نجاح الثنائية مع جيني أسبر في "يوما ما"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان السوري "جوان خضر" أن شخصية "شامان" التي يقوم بتجسيدها في مسلسل "يوما ما" الذي يجري عرضه عبر القنوات التلفزيونية للمخرج عمار تميم، ستبقى ماضية في تحقيق رغبة حبيبته "هزار-جيني إسبر" للعودة إلى عائلتها.

وعن الثنائية التي تجمعه مع الفنانة جيني إسبر بالعمل، بيّن خضر في تصريح خاص لـ "فوشيا" أن أية ثنائية لكي تحقق نجاحا لا بد أن تتضمن بعض الشروط، وهي الانسجام والكيمياء المتبادلة بين الطرفين، لافتا إلى أن سر نجاح هذه الثنائية التي تجمعه مع إسبر هي التفاهم وتقبل وجهات النظر المتبادلة، معربا عن سعادته بردود الأفعال التي حظيت بها الثنائية من قبل المشاهدين، بالإضافة للآلية المشتركة التي جمعته مع جيني إسبر.

وحول اللهجة الغجرية المستخدمة في العمل، لفت خضر إلى أن هناك العديد من ينتقد اللهجة المستخدمة في المسلسل، لكن اللهجة الغجرية الممتدة على المساحة السورية تختلف من محافظة لأخرى، لذلك أرادوا التوجه إلى اللهجة البدوية المخففة كنوع من التميز من حيث البيئة والملابس وتسريحة الشعر، مؤكدا أن هناك العديد من الغجر يتحدثون هذه اللهجة.

ونوّه خضر إلى أن انسجامه الكبير مع شخصية "شامان" ومتابعته للأعمال البدوية في السابق والمخزون الكبير الذي يقتنيه جعله يقدم اللهجة بسلاسة كبيرة.

وحول علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خضر أنه ليس من الأشخاص المتفاعلين بشكل كبير على السوشال ميديا، مشيرًا إلى أنه حاول خلال الفترة الأخيرة أن يكون أكثر نشاطا، إلا أنه مازال متهما من قبل المحبين والمتابعين بأنه مقل بالتواجد.

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وعن مشاركته في مسلسل "الجوكر" للمخرج جمال الظاهر الذي منع من العرض قبيل يوم واحد من الشهر الكريم، بين أن السبب يعود لشيء واحد فقط وهو رأي اللجنة بأنه مناف للأخلاق الجامعية كونه يتحدث عن بعض الجرائم التي تحدث داخل الحرم الجامعي، موضحا أنه رغم طرحه عبر اليوتيوب وإحدى القنوات الفضائية كانت الردود التي حصل عليها العمل إيجابية.

وفيما يخص انتقاءه للشخصيات التي تقدم له، لفت إلى أنه يأخذ وقتًا كبيرًا بالموافقة على أية شخصية تقدم له، لكن نتيجة انحدار المستوى الفني والإنتاجي لم يجعله يوفق دائما في الاختيارات التي أدت إلى اتهام الممثل السوري داخل الجغرافية السورية بالضعف، موضحا أنه غير راضٍ عن إنتاجات هذا العام بنسبة تسعين بالمئة.

وأشار خضر إلى أنه كممثل وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية، فهذه هي المهنة التي تدر عليه المال من أجل العيش مثل أية مهنة أخرى، لافتا إلى أنه اذا بقيت بعض المعاير التي يضعها لنفسه عند الموافقة على الشخصيات سيضطر للعمل في خارج الخريطة، لذلك يحاول دائمًا وبأقل ضرر ممكن أن يتواجد، حتى وإن لم يكن بالمستوى والطموح الذي يرغب به.

وبين في الختام أنه كان من المفترض أن يتواجد ضمن مسلسل "شارع شيكاغو" بشخصية "برهان" للمخرج محمد عبدالعزيز، غير أنه ونتيجة فيروس كورونا المستجد وأخذ بعض الإجراءات الوقائية تم تأجيل العمل ليكون خارج السباق الرمضاني.