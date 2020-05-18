عاصي الحلانى يطلق دعاء “يا سامعًا” قبل أيام من نهاية شهر رمضان

قبل أيام من انتهاء شهر رمضان المبارك طرح المطرب اللبنانى عاصي الحلاني دعاء “يا سامعًا”، الدعاء من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس وأطلقت “روتانا” الأغنية عبر قناتها على “يوتيوب”، من ناحية أخرى يحصد عاصي الحلاني في الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة “بعشقك”، التي طرحها منذ أيام عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وحقق كليب الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على إطلاقه عبر قناة “روتانا” على “يويتوب”.

أغنية “بعشفك” من كلمات ايهاب عبد العظيم وألحان محمد عبيه وتوزيع طوني سابا، وانتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره في منزل عاصي الحلاني خلال فترة الحجر المنزلي مؤخرًا

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